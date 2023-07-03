Эндокринолог напомнила об опасности пивного живота

О риске инвалидизации мужчин из-за пивного живота предупредила в личном Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова.

«Избыток висцерального жира (именно он прячется в "уютной подушке") для мужчин очень опасен. Ведь это вовсе не косметический дефект, а опасное ожирение. А вы знаете, что влечет за собой ожирение: инфаркт миокарда, инсульт, метаболический синдром, сахарный диабет. По сути — неизбежную инвалидизацию», — написала специалист.

Опасным живот считается при обхвате талии больше 94 сантиметров, отметила Павлова.

В этом случае врач рекомендовала посетить эндокринолога. Самостоятельно важно начать больше двигаться и следить за питанием. Для повышения уровня активности можно отжиматься, регулярно в течение дня приседать, встав из-за компьютера, гулять пешком в быстром темпе от 40 минут в день или ходить в спортзал. Из рациона следует исключить пирожные, пончики, пиццу, бургеры, майонез, чипсы-снеки и алкоголь.

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