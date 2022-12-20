Россиян предупредили об опасности слежки через телевизоры

Об опасности слежки через телевизоры Smart TV россиян предупредили специалисты Роскачества. Злоумышленники могут найти уязвимости в программном обеспечении умных телевизоров, отметили эксперты.

Полученные из камеры и микрофона данные могут передаваться сторонним компаниям для продажи рекламодателям или использоваться в личных целях. Однако второе встречается нечасто — хакеры, как правило, не заинтересованы в целевой атаке на обычных граждан из-за затратности процесса.

«Злоумышленники обладают целым арсеналом инструментов для получения контроля над телевизорами: вредоносное ПО, социальная инженерия, уязвимости фирм-производителей TV и прочее, но их цель — либо легкая и быстрая нажива, либо действительно крупная рыба», — пояснил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.

Кроме того, умные устройства открыто следят за активностью пользователей, об этом говорится в политике конфиденциальности. «В телевизорах с функцией Smart TV действительно встроены приложения, которые могут следить за активностью пользователей и отправлять собранные данные в аналитические компании. Это позволяет составить подробный профиль потребителя, но это обезличенный портрет. В общей массе такие данные помогают компаниям улучшать сервис — показывать вам более подходящую рекламу», — рассказал Бодров.

Чтобы свести к минимуму возможность слежки через телевизор, необходимо отключить некоторые функции Smart TV. «Отключите функцию автоматического распознавания контента — ACR. Эта функция идентифицирует рекламу, телешоу и фильмы, которые вы просматриваете на своем телевизоре», — порекомендовал специалист.

Ранее россиян предупредили об опасности использования VPN на смартфонах. По словам экспертов, это может грозить утечкой личных данных.