Обезьяна откусила пальцы ребенку в Новой Москве

Самец черного мангобея воспринял их приближение как угрозу беременной самке и напал на ребенка. Персонал зоопарка оказал первую помощь пострадавшей, затем ее увезли на скорой. В больнице девочке ампутировали два пальца руки и диагностировали множественные раны от укусов.

Ранее, в июле прошлого года, сбежавшая из зоопарка обезьяна в Мытищах напала на малолетнюю девочку.