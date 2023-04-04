09:45, 04 апреля 2023
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Обезьяна откусила пальцы ребенку в Новой Москве
В зоопарке Новой Москвы обезьяна откусила пальцы четырехлетнему ребенку.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
В зоопарке Новой Москвы обезьяна откусила пальцы четырехлетнему ребенку, передает Telegram-канал Mash.
По имеющейся информации, в зоопарке «Планета обезьян» на Калужском шоссе, отец перенес дочку через специальное ограждение, проигнорировав запрещающую табличку.
Самец черного мангобея воспринял их приближение как угрозу беременной самке и напал на ребенка. Персонал зоопарка оказал первую помощь пострадавшей, затем ее увезли на скорой. В больнице девочке ампутировали два пальца руки и диагностировали множественные раны от укусов.
Ранее, в июле прошлого года, сбежавшая из зоопарка обезьяна в Мытищах напала на малолетнюю девочку.