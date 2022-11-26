Автоэксперт раскрыл способы избежать обледенения автомобиля

Действенные способы, как избежать обледенения автомобиля, в беседе с «Известиями» раскрыл руководитель сервиса автомобильного маркетплейса Fresh Auto Илья Иванский. По его словам, причиной обледенения машины может стать мойка без полной просушки и резкие ночные перепады температуры.

«Чтобы снизить риски примерзания резиновых уплотнителей на багажнике и дверях авто к его кузову, необходимо периодически обрабатывать их специальной автохимией, содержащей силикон», — отметил он.

Кроме того, эксперт добавил, что следует проветривать машину после поездок в минусовую температуру, а лобовое стекло необходимо всегда держать сухим, чтобы на морозе влага на нем не превратилась в лед.

Иванский уточнил, что если транспортное средство все же заледенело, не следует для его отогрева использовать горячую воду, так как велик риск появления трещин и сколов. Для разморозки авто лучше применить специальные размораживатели и щетки для очистки стекол, пояснил специалист.

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