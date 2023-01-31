Семья из Москвы обманула жителей Якутска на 160 миллионов рублей

На 160 миллионов рублей обманула жителей Якутска семья из Москвы. Отец с дочерью и зятем приговорены к лишению свободы за особо крупное мошенничество, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

«В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях, они признаны виновными по статье 165 ("Причинение имущественного ущерба путем обмана") и статье 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размерах")», — говорится в пресс-релизе.

Судом установлено, что с 2011 по 2013 год один из подсудимых зарегистрировал на номинальных лиц пять юридических фирм. С участием своей дочери и зятя он организовал незаконное строительство двух многоквартирных жилых домов в Якутске с привлечением денежных средств местных жителей. Мошенники заключали с гражданами договоры паенакоплений, при этом исполнять свои обязательства не собирались. В итоге якутяне, вложившие средства, были лишены права владения, пользования и распоряжения приобретенным имуществом.

«В результате названных преступных действий пострадало более 130 граждан, сумма причиненного им ущерба составила около 160 миллионов рублей. Суд приговорил подсудимого к шести годам лишения свободы, его зять осужден к четырем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием ими наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Участвовавшая в мошеннической схеме женщина осуждена на шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с предоставлением отсрочки исполнения наказания до достижения ребенком 14- летнего возраста, уточнили в прокуратуре.

Ранее стало известно о схеме мошенничества в соцсетях. Специалист рассказала, что злоумышленники добиваются своей цели, оставляя оскорбительные комментарии под фотографиями россиян.