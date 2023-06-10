Сотрудница турагентства в Москве обманула клиента на сотни тысяч рублей

Сотрудница известного турагентства Coral Travel в Москве обманула клиента на 285 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Baza.

По имеющейся информации, сотрудница офиса оформила жителю столицы путевку и приняла предоплату, напомнив позднее внести остаток в размере 285 тысяч рублей. Через некоторое время женщина сама позвонила клиенту и предложила перевести оставшуюся часть денежных средств на указанные ею реквизиты.

Мужчина совершил платеж, однако спустя несколько недель выяснилось, что сотрудница звонила клиенту во время своего больничного, а оплатить оставшуюся часть путевки предложила по своему номеру телефона. В системе бронирования тур также не был зарегистрирован.

В свое оправдание женщина заявила, что пошла на обман якобы из-за непогашенного кредита. Однако позже выяснилось, что долгов у сотрудницы турагентства нет, и подобным образом она обманула уже несколько человек. Пострадавшему вернули всю сумму, проводится проверка.

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