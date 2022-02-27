Раскрыта схема обмана в приложении для знакомств Tinder

Стало известно об аферистке, обманувшей москвича в приложении для знакомств Tinder. Схему обмана раскрыл телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Мужчина познакомился с девушкой в приложении. У них завязался диалог, после чего мошенница написала, что хочет посетить выступление на концертной площадке Stand Up Club №1. Предварительно известно, что девушка предложила оплатить билеты картой, однако когда пострадавший совершил операцию, с его карты списалось больше указанной суммы. Мужчина потерял более семи тысяч рублей.

Ранее 26-летний уроженец Дагестана ограбил 21-летнюю девушку на свидании в Москве. Пара познакомилась в приложении для знакомств.