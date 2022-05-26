Мошенники обманули известную балерину на миллион рублей по старой схеме

Мошенники похитили у ведущей балерины Москонцерта Варвары Терешиной более миллиона рублей, использовав старую схему. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию, передает РЕН ТВ. Пресс-служба Главного управления МВД России по Москве этой информацией пока не располагает.

По данным телеканала, балерине позвонил мужчина, представившийся следователем. Он сказал, что на имя девушки оформлен кредит фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Аферист предупредил Терешину, что с ней якобы скоро свяжется работник банка для урегулирования ситуации.

Следом балерине позвонил человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил девушке, что ее паспортные данные утекли в сеть, и злоумышленники воспользовались этим, оформив кредит.

Лжесотрудник сказал пострадавшей, что кредит якобы невозможно отменить, но она может «перенаправить» нужную сумму на указанный счет. Для этого Терешина оформила кредит на 1,042 миллиона рублей в отделении банка и перевела средства мошенникам. Когда на следующий день она позвонила в банк для уточнения информации, ей сказали, что она стала жертвой злоумышленников, сообщает РЕН ТВ.

Пресс-служба ГУ МВД России по Москве эту информацию не подтвердила и не опровергла. «Мы пока не располагаем такими данными», — сказал представитель ведомства.

Ранее руководитель платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева предупредила россиян о новой схеме телефонных аферистов.

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