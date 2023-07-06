Москвичка обнаружила мертвую мышь в заказе из Ozon

Жительница Москвы обнаружила в своем заказе из крупного маркетплейса Ozon мертвую мышь. По словам женщины, раньше она уже находила в своих заказах фекалии грызунов, сообщает Mash.

Мертвая мышь приехала к женщине в коробке с детскими резиновыми сапогами. Москвичка отметила, что из коробки доносился жуткий запах. В службе поддержки перед клиенткой извинились и сообщили, что сейчас на складе Ozon проводится санобработка.

Ранее мышь на прилавке с овощами в столичном супермаркете EuroSpar попала на видео. Грызун спокойно сидел на кочане капусты.