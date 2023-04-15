Тело мужчины обнаружили в подвале московского дома

Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в подвале московского дома на Загородном шоссе. Главное следственное управление СК России по столице сообщает, что подозреваемая в убийстве была задержана.

По подозрению в убийстве задержана сожительница погибшего. На допросе женщина призналась в содеянном и рассказала следователю, что совершила убийство из-за ревности. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ («Убийство»).

В пресс-службе ГСУ СК России по городу «Мосленте» уточнили, что россиянка нанесла удар сожителю горлышком разбитой бутылки в область горла, от чего тот скончался.

Ранее в Подмосковье мужчина убил соседа топором из-за бытового конфликта.