Стас Костюшкин показал обнаженный торс и восхитил россиянок

Певец Стас Костюшкин показал обнаженный торс на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), и восхитил россиянок.

«И никуда не надо ехать! Лето. Подмосковье», — написал артист под опубликованной фотографией. На снимке Костюшкин с голым торсом позирует в уличном бассейне.

«Огонь», «На Кена похож. Где Барби?», «Великолепное фото сильного и загорелого мужчины», «Красота», «Какая красота неописуемая», — написали комплименты поклонницы.

Ранее Стас Костюшкин побрился налысо перед камерой.