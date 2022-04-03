Люди
Сегодня в 17:01
1 мин.

Оборотни в московском метро рассмешили россиян

Оборотни в московском метро рассмешили россиян
Фото: страница «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте»

Два пассажира московского метро, одетые в костюмы оборотней, рассмешили пользователей сети. Снимки опубликовали в сообществе «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте».

«Когда едешь кусать за бочок», — пошутили администраторы группы. На кадрах — два человека в костюмах мифических существ, способных временно менять свой облик, превращаясь в монстров. Они спокойно стоят в вагоне рядом с дверьми и ожидают своей станции.

Некоторые пользователи сравнили персонажей с лисой и котом из сказки про Буратино, а другим образы москвичей напомнили героев из американского фильма о Ван Хельсинге — борце с монстрами. «Когда скрываешься от Ван Хельсинга, лучше спуститься в метро», «Я бы испугался, если бы они выходили из вагона, а я входил», «Как здорово придумали, миленькие», — прокомментировали россияне.

Ранее пользователей сети растрогало фото кошки, путешествующей в московском метро вместе со своим хозяином.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.