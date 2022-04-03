Оборотни в московском метро рассмешили россиян

Два пассажира московского метро, одетые в костюмы оборотней, рассмешили пользователей сети. Снимки опубликовали в сообществе «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте».

«Когда едешь кусать за бочок», — пошутили администраторы группы. На кадрах — два человека в костюмах мифических существ, способных временно менять свой облик, превращаясь в монстров. Они спокойно стоят в вагоне рядом с дверьми и ожидают своей станции.

Некоторые пользователи сравнили персонажей с лисой и котом из сказки про Буратино, а другим образы москвичей напомнили героев из американского фильма о Ван Хельсинге — борце с монстрами. «Когда скрываешься от Ван Хельсинга, лучше спуститься в метро», «Я бы испугался, если бы они выходили из вагона, а я входил», «Как здорово придумали, миленькие», — прокомментировали россияне.

Ранее пользователей сети растрогало фото кошки, путешествующей в московском метро вместе со своим хозяином.