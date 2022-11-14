Образ Ксении Бородиной с глубоким декольте восхитил пользователей сети

Фотографией в платье с глубоким декольте поделилась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная телеведущая Ксения Бородина. В таком наряде в воскресенье, 13 ноября, она посетила день рождения своей коллеги по «Дому-2», телеведущей и певицы Ольги Орловой.

«Она улыбнулась посреди предложения, и я забыл, что хотел сказать», — подписала Бородина снимок в черно-зеленом платье с оголенными плечами, пышными рукавами и глубоким декольте.

Образ знаменитости восхитил пользователей сети. «Вот так выглядит сильная и независимая», «Как женщина хорошеет после развода», «Ксения, вы такая красивая!», «Как же тебе к лицу развод!», «Шикарная, красавица! Просто нет слов», — написали они.

Бородина вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова в июле 2015 года, через пять с половиной месяцев у них родилась дочь Теона. В июне 2021-го стало известно о расставании пары.

Ранее Бородина назвала причину для переезда в другую страну. Она сделала это в ответ на вопрос подписчика.