Пользователи сети раскритиковали образ Ольги Бузовой в откровенном топе

Фотографию в откровенном топе опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), и подверглась критике подписчиков певица и телеведущая Ольга Бузова.

На снимке знаменитость позирует в серебристом топе с глубоким вырезом и черных шортах на фоне африканской природы. Свой образ она дополнила крупными серьгами с камнем, волосы собрала в пучок, в макияже сделала акцент на глаза в технике smoky eyes, а взгляд отвела в сторону.

«Фотошопа на всех светских львиц Москвы хватит», «Обабеваешь уже», «Фотошопа не пожалели», «Матереет, возраст берет свое», «В тетку превращаешься», «Плечи мощные», «Бодибилдингом занялась?», «Под [американскую певицу] Джей Ло косит, не иначе», «Это некрасиво. Лицо не живое, как из воска», — прокомментировали фотографию юзеры.

«Оля в прекрасной форме», «Безумно красивый образ», «Шикарная фигура», «Красивое тело, хорошие пропорции», «Богиня красоты», «Секс какой», «Образ бомба, фигура огонь», — написали поклонники певицы.

Ранее Ольга Бузова оголила ягодицы на видео.