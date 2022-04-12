Участница шоу «Голос» описала образ настоящей москвички

Образ настоящей москвички в беседе с «Мослентой» описала участница шоу «Голос», певица Юлия Рейнер.

«Настоящая москвичка — активная девушка с хорошим высшим образованием, привыкшая жить в ритме мегаполиса, в глубине души ищущая романтики и любви», — предположила певица.

Она добавила, что несмотря на то, что сама с рождения живет в столице, ей сложно составить собирательный образ жительницы Москвы. Для того, чтобы говорить с уверенностью на эту тему, по ее словам, необходимо какое-то время пожить в других городах.

Ранее продюсер Евгений Морозов раскрыл гонорар покойного певца и композитора Александра Градского за наставничество в шоу «Голос».