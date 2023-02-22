Люди
20:12, 22 февраля 2023
1 мин.

В Подмосковье трехмесячный ребенок попал в больницу после попытки обрезания дома

В Подмосковье трехмесячный ребенок попал в больницу после попытки обрезания дома
Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Трехмесячный ребенок попал в больницу в подмосковном Видном после попытки провести операцию по обрезанию в домашних условиях. В пресс-службе Видновской РКБ «Мосленте» сообщили, что ребенок поступил в медучреждение вечером 16 февраля в тяжелом состоянии.

«Всю ночь за него бились. После стабилизации состояния его перевели в отделение неврологии Люберецкой областной больницы материнства и детства», — рассказала представитель пресс-службы.

По данным медиков, у ребенка произошла аллергическая реакция при введении лидокаина. Анафилактический шок сопровождался судорогами и гипоксией — понижением уровня кислорода в органах, что спровоцировало отек мозга. Мальчика подключали к аппарату ИВЛ.

Ранее семилетний мальчик попал в больницу в Москве после ритуального обрезания на дому.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.