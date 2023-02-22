В Подмосковье трехмесячный ребенок попал в больницу после попытки обрезания дома

Трехмесячный ребенок попал в больницу в подмосковном Видном после попытки провести операцию по обрезанию в домашних условиях. В пресс-службе Видновской РКБ «Мосленте» сообщили, что ребенок поступил в медучреждение вечером 16 февраля в тяжелом состоянии.

«Всю ночь за него бились. После стабилизации состояния его перевели в отделение неврологии Люберецкой областной больницы материнства и детства», — рассказала представитель пресс-службы.

По данным медиков, у ребенка произошла аллергическая реакция при введении лидокаина. Анафилактический шок сопровождался судорогами и гипоксией — понижением уровня кислорода в органах, что спровоцировало отек мозга. Мальчика подключали к аппарату ИВЛ.

Ранее семилетний мальчик попал в больницу в Москве после ритуального обрезания на дому.