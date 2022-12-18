Мясников перечислил три правила успешного общения с врачом

Три правила успешного общения с врачом перечислил телеведущий, доктор Александр Мясников в эфире своей авторской программы на телеканале «Россия 1». В первую очередь он порекомендовал четко сформулировать свою жалобу.

«Четкая формулировка основной жалобы — залог правильно поставленного диагноза», — подчеркнул эксперт. Зайдя в кабинет врача, необходимо рассказать о жалобах в конкретный момент и как можно более точно описать свои ощущения.

Мясников порекомендовал не настаивать на дополнительных исследованиях: их результаты могут внести неясность в клиническую картину. «Я знаю ситуации, когда выпросили, сделали и что-то нашли. "А, вот, если бы нет?!" Я это все понимаю! Но тем не менее если даже в нашей ситуации мы посмотрим на пользу и на вред от исследований, сделанных просто так, то вреда будет больше», — подчеркнул телеведущий. Кроме того, лишние процедуры могут навредить здоровью пациента.

Доктор посоветовал в случае сомнений обращаться за альтернативным мнением. Таким образом можно выбрать правильный метод лечения и получить ответы на накопившиеся вопросы. «У вас проблема, вам предложили решение — всегда спросите альтернативное мнение. Всегда есть умные люди — во всех странах, во всех городах», — заявил специалист.

Ранее Мясников отчитал пациентов, делающих МРТ без показаний. Он подчеркнул, что эта процедура не лечит и дает бессмысленную информацию.