Обстановка на московском пляже попала на видео

На видео попала обстановка на московском пляже на Путяевском пруду в Сокольниках. Ролик опубликовали в группе «Топ ВАО г. Москвы» во «ВКонтакте».

Столичный пляж сравнили с пляжем Анапы. Запись была сделана днем в четверг, 6 июля, когда в столице температура воздуха составила 30 градусов.

«Народу больше, чем на пляже в Анапе. Ну и куда деваться, когда жара такая?» — подписали публикацию администраторы сообщества.