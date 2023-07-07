Обстановка на московском пляже попала на видео
Московский пляж сравнили с пляжем Анапы из-за количества отдыхающих.
На видео попала обстановка на московском пляже на Путяевском пруду в Сокольниках. Ролик опубликовали в группе «Топ ВАО г. Москвы» во «ВКонтакте».
Столичный пляж сравнили с пляжем Анапы. Запись была сделана днем в четверг, 6 июля, когда в столице температура воздуха составила 30 градусов.
«Народу больше, чем на пляже в Анапе. Ну и куда деваться, когда жара такая?» — подписали публикацию администраторы сообщества.
На кадрах десятки людей сидят на песке у пруда и купаются.
«Ну, в такой грязи купаться — себя не уважать. Таблички "купаться запрещено" висят, а в воду лезут. Хорошо, если еще пробы воды брали», «Рабочий день, полные пляжи! Главное, в выходные на даче не протолкнуться, а в будни в парк не войти. Когда народ работает, понять не могу?», «Обчешутся потом», «Там уже не вода, а моча, наверное», — прокомментировали юзеры.
Ранее педиатр Одинаева предупредила о возможности судорог при плавании на полный желудок.