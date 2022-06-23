Раскрыты обстоятельства смерти Юрия Шатунова

Обстоятельства смерти солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова раскрыло издание Mash. По данным источника, перед смертью певец отдыхал с друзьями, компания собиралась отправиться на рыбалку.

Во время застолья с приятелями артисту стало плохо: заболело сердце. Его отвезли на машине в ближайшую поликлинику. Там Шатунову вызвали скорую помощь для транспортировки в реанимацию. По дороге в Домодедовскую больницу у пациента остановилось сердце. Медики смогли ненадолго вернуть певца к жизни и довезти его до клиники, где тот скончался.

Причиной смерти артиста, по данным CМИ, стала острая сердечная недостаточность. Шатунову было 48 лет.