Люди
10:20, 27 января 2023
1 мин.

Жители Подмосковья обсудили новый «Москвич 3» соседа

Жители Подмосковья обсудили новый «Москвич 3» соседа
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Житель подмосковных Химок приобрел новый автомобиль «Москвич 3». Очевидцы опубликовали фото машины на уличной парковке в группе «Типичные Химки» во «ВКонтакте». В комментариях подписчики сообщества разделились на два лагеря: кто-то посчитал новый отечественный автомобиль неплохим, другие указали, что от российского у него лишь название, так как все его детали — китайские.

«Самое главное, что завод не закрыли! Людей не уволили и долги раздали! Все равно, как он выглядит, нормальная машина, молодцы!», «На какого-то непонятного китайца похож», «Купил — не пропил. Странный выбор, конечно, но дело хозяйское. Давайте лучше пожелаем хозяину здоровья: физического и психического», «Очередная "Веста"», «Ага, полностью собран в Китае. Поменяли только значок на машине в России и продают в пять раз дороже, чем он стоит в Китае», — прокомментировали юзеры.

Ранее в продажу в столичные автосалоны поступили первые электрические автомобили «Москвич 3е». Стоит машина 3,5 миллиона рублей.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.