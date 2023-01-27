Жители Подмосковья обсудили новый «Москвич 3» соседа

Житель подмосковных Химок приобрел новый автомобиль «Москвич 3». Очевидцы опубликовали фото машины на уличной парковке в группе «Типичные Химки» во «ВКонтакте». В комментариях подписчики сообщества разделились на два лагеря: кто-то посчитал новый отечественный автомобиль неплохим, другие указали, что от российского у него лишь название, так как все его детали — китайские.

«Самое главное, что завод не закрыли! Людей не уволили и долги раздали! Все равно, как он выглядит, нормальная машина, молодцы!», «На какого-то непонятного китайца похож», «Купил — не пропил. Странный выбор, конечно, но дело хозяйское. Давайте лучше пожелаем хозяину здоровья: физического и психического», «Очередная "Веста"», «Ага, полностью собран в Китае. Поменяли только значок на машине в России и продают в пять раз дороже, чем он стоит в Китае», — прокомментировали юзеры.

Ранее в продажу в столичные автосалоны поступили первые электрические автомобили «Москвич 3е». Стоит машина 3,5 миллиона рублей.