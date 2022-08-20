Стилист дала рекомендации по выбору обуви для школьника

Рекомендации по выбору обуви при подготовке детей к школе в статье на портале «Летидор» дала стилист, эксперт по детской моде интернет-магазина Shopping Live Екатерина Титаренко. Она заявила, что лучше всего отдать предпочтение обуви на тракторной подошве.

«Грубая подошва с глубоким протектором стала трендом еще в прошлом сезоне и до сих пор популярна. И неудивительно: что может быть практичней и безопасней, чем нескользящие устойчивые ботинки, чуть приподнятые над лужами и грязью за счет небольшой платформы?» — отмечает она, добавив, что такой выбор станет безопасным для школьника, так как в учебных заведениях пол часто уложен гладкой скользящей плиткой.

Помимо этого, по словам эксперт, такая обувь еще и практична за счет того, что тракторная подошва почти всегда выполнена в черном цвете. Благодаря этому на ней не остаются полосы.

«Чаще всего на "тракторке" встречаются лоферы и туфельки фасона Мэри Джейн — берите их на заметку как ключевые слова для поиска», — уточняет Титаренко.

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