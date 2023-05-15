Мужу блогера Блиновской предъявили обвинение в отмывании денег

Мужу блогера Елены Блиновской Алексею Блиновскому предъявили обвинение по трем статьям уголовного кодекса: отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и соучастие в преступлении, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

По информации ведомства, Блиновская с помощью своего мужа и других неустановленных пока лиц дробила свой бизнес и занижала реальные доходы, чтобы не платить повышенные для крупного бизнеса налоги. За 2019-2021 годы в казну города она не доплатила 918 миллионов рублей.

В ближайшее время Алексею Блиновскому изберут меру пресечения. Сейчас устанавливаются и другие соучастники экономического преступления, добавили в пресс-службе.

Ранее на банковских счетах Блиновской и ее мужа арестовали сотни миллионов рублей.