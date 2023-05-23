Объявление ребенка в подъезде подмосковной многоэтажки умилило россиян

В Подмосковье девятилетняя девочка расклеила объявления о поиске подработки. Его фотография опубликована в группе «Балашиха Life» социальной сети «ВКонтакте».

«Выхожу из дома, а тут девочка лет девяти развешивает объявления на Пионерской, 14. Милота», — уточнила автор снимка. Девочка Кира предлагает соседям многоэтажки услугу по выносу мусора за 50 рублей, выгулу собак мелких пород за 100 рублей и авторскому раскрашиванию вещей, например, деревянных шкатулок, за 150 рублей. Для связи она оставила свой номер телефона.

«Умничка», «Похвально, конечно, и обстоятельства могут быть разные, но в девять лет это не безопасно», «Молодец», «Это нормальное желание разумного ребенка», — написали пользователи сети.

Ранее объявление для пассажиров в машине такси развеселило пользователей сети.