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В Москве школьник обжегся водой в ванной и умер

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В Москве школьник обжегся водой в ванной и умер
Фото: Pixabay

10-летний школьник обварился кипятком в ванной и от полученных ожогов умер в одной из московских больниц. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации источника, ребенка госпитализировали в шоковом состоянии в одну из московских клиник, где у него зафиксировали 45 процентов поражения тела, в том числе сильные ожоги были на животе и ногах. Спасти пациента не удалось.

По факту произошедшего началась проверка. Тело ребенка отправлено на судебно-медицинское вскрытие.

Ранее на востоке Москвы пятилетний ребенок упал с 18 этажа и погиб.

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