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Россияне выстроились в длинную очередь за любимым европейским кофе

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Россияне выстроились в длинную очередь за любимым европейским кофе
Кадр: Telegram-канал «Москва сейчас»

В одном из столичных торговых центров россияне выстроились в длинную очередь за любимым европейским кофе. Видеозаписью с места событий в субботу, 12 марта, поделился Telegram-канал «Москва сейчас».

«Очередь перед закрытием Nespresso», — подписал ролик автор поста. О том, что поставки швейцарского напитка в Россию будут приостановлены, стало известно накануне.

Судя по обратной связи фолловеров канала, очень многих расстроило это событие. Сравнительно небольшое число людей выразило положительную реакцию на случившееся.

Ранее москвичи вспомнили очереди за сахаром в СССР.

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