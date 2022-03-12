В одном из столичных торговых центров россияне выстроились в длинную очередь за любимым европейским кофе. Видеозаписью с места событий в субботу, 12 марта, поделился Telegram-канал «Москва сейчас».

«Очередь перед закрытием Nespresso», — подписал ролик автор поста. О том, что поставки швейцарского напитка в Россию будут приостановлены, стало известно накануне.