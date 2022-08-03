Люди
Сегодня в 18:54
1 мин.

Известная журналистка посмеялась над очередями в H&M

Известная журналистка посмеялась над очередями в H&M

Известная журналистка, юрист и общественный деятель Екатерина Гордон высмеяла россиян, вставших в очереди в магазины H&M. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

«Что с нами стало? В книжный очередей нет. Это и есть неуважение к себе — стоять три часа в очереди за трусами», — заявила Гордон.

Такая позиция вызвала у фолловеров одобрение. «Никакой гордости у людей нет», «Поколение потребителей», — возмутились комментаторы.

Некоторые подписчики Гордон высказали другое мнение. «Ну начните закрывать книжные, объявите распродажу и дату завершения. Будут очереди», — заявили в комментариях. Кто-то отметил, что клиентов привлекают акции и соотношение цены и качества бренда, и не стоит осуждать покупателей за это.

Ранее на открытии магазинов H&M в столичных ТЦ образовались очереди. торговые точки бренда заработали после приостановки работы в ТЦ «Метрополис» и «Авиапарк».

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.