Москвичи массово пожаловались на огромные очереди мигрантов на МКАД
На видео попала огромная очередь мигрантов в ожидании автобусов на остановке у станции метро «Лесопарковая» в Москве. Ролики опубликовали в Telegram-канале «Осторожно, Москва».
«Местные жители говорят, что проблема возникла после того, как у метро сделали остановки общественного транспорта по маршруту в миграционный центр "Сахарово". Сотни рабочих затрудняют проезд на МКАД и мешают движению», — говорится в описании.
По словам горожан, картина наблюдается уже не первый раз. Приезжие массово выходят прямо на проезжую часть, создавая пробки и аварийные ситуации. По данным источника, жители близлежащих жилых комплексов пишут жалобы и просят перенести остановку.
Ранее в сети опубликовали снимки огромных очередей на общественный транспорт в ЖК «Пригород Лесное». На фотографиях видно, что очередь достигает нескольких десятков метров.