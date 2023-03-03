Москвичи массово пожаловались на огромные очереди мигрантов на МКАД

На видео попала огромная очередь мигрантов в ожидании автобусов на остановке у станции метро «Лесопарковая» в Москве. Ролики опубликовали в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

«Местные жители говорят, что проблема возникла после того, как у метро сделали остановки общественного транспорта по маршруту в миграционный центр "Сахарово". Сотни рабочих затрудняют проезд на МКАД и мешают движению», — говорится в описании.