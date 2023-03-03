Люди
10:45, 03 марта 2023
1 мин.

Москвичи массово пожаловались на огромные очереди мигрантов на МКАД

Москвичи массово пожаловались на огромные очереди мигрантов на МКАД
Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

На видео попала огромная очередь мигрантов в ожидании автобусов на остановке у станции метро «Лесопарковая» в Москве. Ролики опубликовали в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

«Местные жители говорят, что проблема возникла после того, как у метро сделали остановки общественного транспорта по маршруту в миграционный центр "Сахарово". Сотни рабочих затрудняют проезд на МКАД и мешают движению», — говорится в описании.

По словам горожан, картина наблюдается уже не первый раз. Приезжие массово выходят прямо на проезжую часть, создавая пробки и аварийные ситуации. По данным источника, жители близлежащих жилых комплексов пишут жалобы и просят перенести остановку.

Ранее в сети опубликовали снимки огромных очередей на общественный транспорт в ЖК «Пригород Лесное». На фотографиях видно, что очередь достигает нескольких десятков метров.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.