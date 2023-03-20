Врач предупредил об опасности длительного приема одного вида лекарств

Об опасности длительного приема одного вида лекарств сообщил «Мосленте» врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков. Это ингибиторы протонной помпы: омепразол, лансопразол, пантопразол, рабепразол и эзомепразол, показанные пациентам с язвой желудка, рефлюкс-эзофагитом и гастропатией.

Указанные препараты снижают продукцию соляной кислоты в ЖКТ. Пациенты часто назначают себе эти лекарства самостоятельно и пьют их годами. Это чревато снижем уровня кислотности в желудке, ухудшением пищеварения и развитием бактериальных заболеваний, предупредил Садыков.

Эксперт перечислил несколько правил приема ингибиторов протонной помпы. Их нужно пить курсом не более 12 недель за 30-60 минут до еды. При более длительном приеме необходимо контролировать риск развития синдрома избыточного бактериального роста, а также риск снижения минеральной плотности тканей.

Ранее два правила приема обезболивающих назвал врач и телеведущий Александр Мясников. Он заявил о важности приема нестероидных противовоспалительных средств курсом от семи до 10 дней.