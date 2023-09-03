В Москве ограбили народную артистку России

Квартиру советской и российской актрисы театра и кино, чтеца, народной артистки России Юлии Рутберг ограбили в Москве. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, злоумышленники взломали замок и вынесли из жилища звезды на Смоленской-Сенной площади два миллиона рублей и семь тысяч евро. Предположительно, воры знали, что в этот момент артистки не будет дома. Сама она находилась на гастролях.

По данным РЕН ТВ, в полицию уже обратился сын актрисы.

Ранее вдова певца Градского заявила в полицию о краже из ее подмосковного дома.