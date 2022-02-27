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В Москве «ограбили» художника Петлюру

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В Москве «ограбили» художника Петлюру
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Москве «ограбили» художника, режиссера и актера Александра Петлюру. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По имеющимся данным, 67-летний деятель искусств оставил свой автомобиль Ford Transit на улице в центре столицы, а когда вернулся, транспортного средства не было на месте. Петлюра использовал машину в рабочих целях. Сразу после обнаружения пропажи мужчина заявил в полицию. Вскоре выяснилось, что авто было эвакуировано.

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