Ограбившую подмосковную пенсионерку женщину нашли и арестовали спустя почти 20 лет

Суд арестовал женщину, которая почти 20 лет назад ограбила пенсионерку в подмосковном Жуковском. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на прокуратуру Московской области.

В 2007 году злоумышленница похитила кошелек у пожилой женщины возле торгового лотка на рынке. Когда потерпевшая обнаружила пропажу, похитительница скрылась на автомобиле. Общая сумма ущерба составила восемь тысяч рублей.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Оказалось, что женщина сменила паспортные данные и проживала в Волгоградской области.

Злоумышленница имеет судимости за аналогичные преступления, ранее нарушала меру пресечения, а также не имеет постоянного места жительства в Московской области. По ходатайству следователей и прокуратуры суд принял решение заключить ее под стражу.

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