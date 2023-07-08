Огромная очередь за бесплатным мороженым у метро в Москве попала на видео

«Это где это?! Я выезжаю», «Лишь бы на халяву», «Позорище. Такая толпа за халявой выстроилась», «Дайте точный адрес», «Просрочка, наверное», «Проверка на халявоустойчивость», «Проще купить самому», — прокомментировали ролик юзеры.

На кадрах десятки людей, среди которых дети, подростки и пожилые люди, выстроились напротив одного из вестибюлей.

Ранее огромная очередь за бесплатными бургерами в центры Москвы попала на видео.