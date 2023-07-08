15:24, 08 июля 2023
1 мин.
Огромная очередь за бесплатным мороженым у метро в Москве попала на видео
У станции московского метро выстроилась огромная очередь за бесплатным мороженым.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Огромная очередь за бесплатным мороженым выстроилась у станции московского метро «Чистые пруды» и попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».
«Это где это?! Я выезжаю», «Лишь бы на халяву», «Позорище. Такая толпа за халявой выстроилась», «Дайте точный адрес», «Просрочка, наверное», «Проверка на халявоустойчивость», «Проще купить самому», — прокомментировали ролик юзеры.
На кадрах десятки людей, среди которых дети, подростки и пожилые люди, выстроились напротив одного из вестибюлей.
Ранее огромная очередь за бесплатными бургерами в центры Москвы попала на видео.