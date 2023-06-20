Люди
08:45, 20 июня 2023
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Огромная очередь на подмосковной станции попала на видео

Люди выстроились в огромную очередь в ожидании электрички на станции «Коренево» в Люберцах.

Огромная очередь на подмосковной станции попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Люберцы SOS Новости»

В огромную очередь в ожидании электрички в сторону Москвы выстроились люди на станции «Коренево» в подмосковных Люберцах. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Люберцы SOS Новости».

«В 7:30 многолюдно. Как вам дорога на работу?» — подписали ролик администраторы канала.

Как в комментариях пояснили местные жители, огромная очередь будет образовываться теперь каждое утро из-за смены графика движения поездов и большого перерыва между ними в час пик.

«На самом деле мясо. И сколько будет длиться этот фарш? С сегодняшнего дня опять поменяли график», «Надо же додуматься в утренний и вечерний час пик сделать перерыв почти в час! Нет слов. Если не успел на электричку — тусуйся час на станции. А после 20.00 электрички уже ходят одна за одной, а народу такого количества уже нет», «7:51 на "Красково" ужас какой-то. Только к "Андроновке" удалось пройти к середине и сесть. До "Выхино" стояла на одной ноге, на "Выхино" вынесли и внесли», — прокомментировали юзеры.

Ранее очередь из трамваев из-за сбитого в Москве самокатчика попала на видео.