Огромная очередь на подмосковной станции попала на видео

Как в комментариях пояснили местные жители, огромная очередь будет образовываться теперь каждое утро из-за смены графика движения поездов и большого перерыва между ними в час пик.

«На самом деле мясо. И сколько будет длиться этот фарш? С сегодняшнего дня опять поменяли график», «Надо же додуматься в утренний и вечерний час пик сделать перерыв почти в час! Нет слов. Если не успел на электричку — тусуйся час на станции. А после 20.00 электрички уже ходят одна за одной, а народу такого количества уже нет», «7:51 на "Красково" ужас какой-то. Только к "Андроновке" удалось пройти к середине и сесть. До "Выхино" стояла на одной ноге, на "Выхино" вынесли и внесли», — прокомментировали юзеры.

Ранее очередь из трамваев из-за сбитого в Москве самокатчика попала на видео.