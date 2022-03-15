Сегодня в 19:37
1 мин.

Вирусолог назвал срок окончания пандемии в России

Люди /
Вирусолог назвал срок окончания пандемии в России
Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Пандемия COVID-19 в России может закончиться после снижения заболеваемости в июне. Такой срок назвал главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с «Лентой.ру».

По мнению врача, за последние два года характер заболеваемости коронавирусом в мире изменился, снизилась количество новых случаев. Пандемия может завершиться «своими механизмами», считает Альтштейн.

«У нас много вакцинированных: больше 50 процентов людей. У нас много переболевших. В общем, эпидемия закончится. Я думаю, до очень низких цифр дойдет к июню», — заключил специалист.

Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев назвал условие окончания пандемии COVID-19 в России.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.