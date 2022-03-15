Вирусолог назвал срок окончания пандемии в России

Пандемия COVID-19 в России может закончиться после снижения заболеваемости в июне. Такой срок назвал главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с «Лентой.ру».

По мнению врача, за последние два года характер заболеваемости коронавирусом в мире изменился, снизилась количество новых случаев. Пандемия может завершиться «своими механизмами», считает Альтштейн.

«У нас много вакцинированных: больше 50 процентов людей. У нас много переболевших. В общем, эпидемия закончится. Я думаю, до очень низких цифр дойдет к июню», — заключил специалист.

Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев назвал условие окончания пандемии COVID-19 в России.