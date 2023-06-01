Парикмахер-стилист рассказала о модных в 2023 году вариантах окрашивания волос

О модных в 2023 году вариантах окрашивания волос рассказала в беседе с «Мослентой» парикмахер-стилист столичного салона красоты премиум-класса «Империя» Екатерина Щеглова.

«Одним из трендов наступающего года в окрашивании станет легкость. То есть актуальнее будет легкая протяжке цвета по всей длине волос, а не стопроцентное окрашивание от корней до кончиков. Все должно выглядеть натурально», — заявила специалист.

По ее словам, уместным в 2023-м будет создание на голове легких бликов или негрубых переходов от темного цвета к светлому.

«На контрасте с легкостью выступает тренд на довольно яркие и неестественные цвета», — продолжила собеседница «Мосленты». В наступающем году будут в моде ярко-рыжий, рыже-красный и красно-фиолетовый оттенки, рассказала Щеглова.

Ранее плюсы и минусы различных головных уборов зимой перечислила стилист, мастер по коротким стрижкам, создатель быстрой техники укладки «Руки и фен» Галина Тоторина. «В зимнее время года приходится утепляться, но все равно хочется выглядеть стильно и красиво», — заметила она.