Назван округ Москвы с наиболее подешевевшим жильем
На юго-западе Москвы жилье за год подешевело почти на 11 процентов.
Округ Москвы, где жилье подешевело наиболее заметно, называет РБК со ссылкой на аналитиков компании «Метриум». По их данным, квартиры на юго-востоке столицы упали в цене на 10,9 процента — в среднем, до 334,6 тысячи рублей за квадратный метр.
Цены на жилье также снизились Центральном округе на 10,4 процента — до 1168,8 тысячи рублей за «квадрат», и в Северо-Восточном округе на 3,3 процента — 359,1 тысячи рублей за квадратный метр, сообщили специалисты.
При этом квартиры подорожали в Юго-Восточном, Восточном и Западном округах. Средняя цена одного квадратного метра жилья в столичной новостройке сейчас составляет 421,1 тысячи рублей, что почти на два процента больше, чем годом ранее, рассказали аналитики.
Ранее московский риелтор раскрыл схему обмана при покупке дешевого жилья.