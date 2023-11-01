Блогер Оксана Самойлова ответила на обвинения хейтеров о наличии имплантов. В разговоре с изданием Super она заявила, что не делала операций по увеличению ягодиц.

Спор в сети разгорелся после нескольких видео, где блогер позирует в купальнике на пляже. После признания Самойловой в том, что она весит 55 килограммов, фолловеры усомнились в настоящих формах звезды. В комментариях юзеры предполагали, что она сделала операцию по увеличению ягодиц. Самойлова опровергла эти доводы.

«Если бы были [импланты], я бы сказала сама об этом в инсте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Просто много тренировалась, особенно последние пару недель перед отъездом [в отпуск]. Не буду тренироваться — не будет попы», — поделилась знаменитость в разговоре с журналистами.

Ранее образ Оксаны Самойловой и ее семьи на Хеллоуин раскритиковали пользователи сети.