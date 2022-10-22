Оксана Самойлова ответила на вопрос о пятой беременности

На вопрос подписчика о пятой беременности ответила блогер и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По ее словам, они с мужем пока не планируют заводить еще одного ребенка.

«Мы реально очень любим детей, правда. Но у нас их уже и так больше нормы. Нам пока надо с этой толпой разобраться», — заявила Самойлова.

Звездная пара воспитывает четверых детей — 11-летнюю Ариелу, семилетнюю Лею, пятилетнюю Майю и двухлетнего Давида.

Ранее Самойлова призналась в «привычке» беременеть каждые три года. «Между всеми нашими детьми разница три года, (младшему сыну) Давиду в феврале три, это значит, что я сейчас должна быть очень беременной. Даже как-то непривычно сейчас», — рассказала подписчикам блогерша.