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Оксана Самойлова высказалась об эмиграции из России

Оксана Самойлова высказалась об эмиграции из России
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Об эмиграции из России высказалась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена рэпера Джигана, блогер Оксана Самойлова. На это ее побудил вопрос подписчика.

«Ой, нет, эмигрировать не хочу. Я недавно уже эмигрировала из дома в дом и чуть с ума не сошла. Я хочу жить тут, и точка. Тут мой дом, мои воспоминания, мои родные, моя работа», — написала Самойлова в сторис.

Ранее жена Джигана продемонстрировала в соцсетях самостоятельно сшитую для дочери школьную форму. Она объяснила, что соскучилась по «швейной теме».

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