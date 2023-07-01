Оксана Самойлова показала на видео необычный способ омоложения
Блогер Оксана Самойлова рассказала об омоложении с помощью висения вверх ногами.
Необычный способ омоложения показала на видео блогер и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова. В своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) она продемонстрировала, как висит вверх ногами на инверсионном столе.
На кадрах Самойлова лежит на конструкции, напоминающей качели. На ней она переворачивается вниз головой. Блогер пояснила, что с помощью упражнений на инверсионном стиле она планирует сохранить молодость.
«Длительность тренировки две минуты, мне это подходит. Из них я вишу секунд 30. Сначала нужно натренировать сосуды головного мозга», — рассказала Самойлова подписчикам.
Ранее Самойлова показала фигуру в бикини и раскрыла свой вес. 35-летняя многодетная жена Джигана сообщила, что весит 60 килограммов.