Оксана Самойлова показала на видео необычный способ омоложения

На кадрах Самойлова лежит на конструкции, напоминающей качели. На ней она переворачивается вниз головой. Блогер пояснила, что с помощью упражнений на инверсионном стиле она планирует сохранить молодость.

«Длительность тренировки две минуты, мне это подходит. Из них я вишу секунд 30. Сначала нужно натренировать сосуды головного мозга», — рассказала Самойлова подписчикам.

Ранее Самойлова показала фигуру в бикини и раскрыла свой вес. 35-летняя многодетная жена Джигана сообщила, что весит 60 килограммов.