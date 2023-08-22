Оксана Самойлова призналась в прохождении психотерапии

Блогер Оксана Самойлова призналась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), что проходит психотерапию с начала августа.

«Я нахожусь сейчас в психотерапии примерно с начала месяца. Одной из моих главных задач на этот месяц стало научиться жить в состоянии неопределенности. Второе — это контроль. Я абсолютно все замыкаю на себе и контролирую. Наверное, из-за этого моя нервная система сказала до свидания», — написала она.

Самойлова отметила, что жила в спешке и всегда строила планы, а теперь ей надо научиться замедляться и расслабляться. Чтобы разобраться в себе, она уехала в санаторий. По словам знаменитости, без детей, мужа, родителей и друзей она уехала впервые за последние 15 лет и уже успела понять, что они прекрасно живут без ее контроля.

Ранее трехлетний сын защитил обиженную Джиганом Оксану Самойлову.