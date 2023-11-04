Ольга Орлова высказалась о финансовом обеспечении своих детей

«Мужчина должен уметь работать и зарабатывать на жизнь своей семьи. Иначе это не мужчина. К слову, я терпеть не могу мажоров, в этом плане моему сыну не повезло с мамой», — заявила Орлова.

Она добавила, что никаких поблажек в будущем не ждет и ее дочь Анну. Сейчас малышке восемь месяцев, но как только она окончит университет — должна будет пойти работать.

Ранее Орлова раскрыла способ похудения после родов.