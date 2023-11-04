Ольга Орлова высказалась о финансовом обеспечении своих детей
Ведущая «Дома-2» Орлова заявила о нежелании финансово обеспечивать своих детей.
О нежелании финансово обеспечивать своих детей заявила в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) певица, экс-солистка группы «Блестящие» и ведущая «Дома-2» Ольга Орлова.
Если мой сын решит жить отдельно с девушкой, значит, он финансово готов содержать свою новую семью. Я точно не собираюсь их обеспечивать
«Мужчина должен уметь работать и зарабатывать на жизнь своей семьи. Иначе это не мужчина. К слову, я терпеть не могу мажоров, в этом плане моему сыну не повезло с мамой», — заявила Орлова.
Она добавила, что никаких поблажек в будущем не ждет и ее дочь Анну. Сейчас малышке восемь месяцев, но как только она окончит университет — должна будет пойти работать.
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