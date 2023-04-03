Ольга Серябкина в мини-платье вымыла пол и записала видео

Певица Ольга Серябкина записала и опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) пародию на одиноких девушек. Артистка смонтировала шуточный ролик, в котором показала, насколько на качество и процесс домашней уборки влияет статус девушки — одинокой или в отношениях.

В первой части ролика на Серябкиной простая домашняя одежда — просторные штаны и кофта с длинным рукавом. Она тщательно моет пол и окна. Именно так, по мнению певицы, относятся к уборке женщины, имеющие постоянного партнера.

Во второй части видео Серябкина в мини-платье и босоножках на шпильке изображает одиночку: аккуратно протирает пол, ее томный взгляд почти все время устремлен в камеру.