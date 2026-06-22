Омбудсмен прокомментировала взрыв самодельного устройства в руках ребенка в Москве

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская призвала не сеять фейки о якобы произошедшем взрыве самодельного взрывного устройства (СВУ) в руках у ребенка в Новой Москве. Она написала об этом в своем Telegram-канале.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Москве, появилась информация о взрыве СВУ в поселке Коммунарка, в результате которого пострадал ребенок. «По информации коллег из МВД, данные сведения не соответствуют действительности», — подчеркнула она.

Ярославская добавила, что никакого СВУ не было, дети изготовили шипучую смесь из ингредиентов для домашнего лимонада и оставили ее в бутылке с водой. Когда бутылку открыл другой ребенок, он получил повреждения.

Омбудсмен призвала не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным источникам.

Ранее сообщалось, что в Коммунарке ребенок пострадал при срабатывании самодельной пиротехники.