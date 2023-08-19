Онколог дал рекомендации для ранней диагностики рака

Рекомендации для ранней диагностики рака дал в беседе с «Мослентой» заведующий амбулаторным отделением онкологического центра Sofia АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Руслан Басанов.

«Часто отклонения, которые помогают врачу вовремя направить пациента на дополнительные исследования, выявляются в ходе общего обследования — диспансеризации. Более точные данные можно получить при помощи скрининга — специального исследования на раннее выявление рака. Этот метод повышает шансы на успешное лечение и выживание пациентов», — заявил медик.

Басанов посоветовал быть внимательнее к своему здоровью и при появлении любого возможного симптома рака обращаться к врачу.

Так, о раке молочной железы могут говорить уплотнения, изменения формы, цвета или температуры груди, выделения из соска, болевые ощущения.