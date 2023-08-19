Онколог дал рекомендации для ранней диагностики рака
Онколог Басанов посоветовал скрининг для ранней диагностики рака.
Рекомендации для ранней диагностики рака дал в беседе с «Мослентой» заведующий амбулаторным отделением онкологического центра Sofia АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Руслан Басанов.
«Часто отклонения, которые помогают врачу вовремя направить пациента на дополнительные исследования, выявляются в ходе общего обследования — диспансеризации. Более точные данные можно получить при помощи скрининга — специального исследования на раннее выявление рака. Этот метод повышает шансы на успешное лечение и выживание пациентов», — заявил медик.
Басанов посоветовал быть внимательнее к своему здоровью и при появлении любого возможного симптома рака обращаться к врачу.
Так, о раке молочной железы могут говорить уплотнения, изменения формы, цвета или температуры груди, выделения из соска, болевые ощущения.
Причинами рака шейки матки могут стать вирус папилломы человека (ВПЧ), ранний секс, частая смена партнеров, аборты, курение, передающиеся половым путем инфекции.
Основной фактор риска возникновения злокачественных новообразований на коже — ультрафиолетовое излучение. Помнить об этом особенно важно светлокожим людям, тем, у кого есть родимые пятна, веснушки, родинки или другие пигментные образования. В группу риска входят люди, страдающие экземой или псориазом, с иммунодефицитными состояниям, а также те, кто перенес травмы или ожоги. Для защиты кожи надо стараться избегать воздействия прямого солнечного излучения, особенно с 10 до 16 часов, наносить солнцезащитный крем с SPF не менее 30.
Факторы риска развития рака кишечника (третье место по смертности среди всех онкологических заболеваний): возраст старше 50 лет, наследственность, хронические заболевания кишечника (например, язвенный колит или болезнь Крона), избыточный вес, курение, злоупотребление алкоголем, обилие жиров и недостаток клетчатки в рационе.
Скрининг на рак простаты важно выполнять мужчинам старше 50 лет (особенно если у близких родственников было диагностировано это заболевание), с простатитом, лишним весом и вредными привычками.
Именно эти факторы повышают риск развития злокачественного образования, которое занимает второе место по смертности, заметил онколог.
Первую строку по смертности от онкологии в мире занимает рак легких. «Врач-пульмонолог обязательно направит на компьютерную томографию, если пациент обратится с жалобами на длительно не проходящий кашель (особенно с кровью или гнойными выделениями), одышку, затруднения дыхания, изменения голоса, боли в груди, анемию, слабость, отек лица или шеи», — рассказал собеседник «Мосленты».
Ранее основные причины развития рака легкого перечислила врач-онколог Видновской РКБ Гузаль Азизова.