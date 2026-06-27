Онколог перечислила опасные состояния родинки
Родинки (невусы) — это скопления клеток, вырабатывающих пигмент меланин. Они появляются из-за генетики, гормонов и воздействия солнца. Важно отличать безопасные родинки от опасных. О том, как это сделать, «Мосленте» рассказала врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе.
По ее словам, тревожными признаками являются изменение формы или асимметрия, неоднородный цвет, появление черных точек или осветление. Кроме того, стоит обратить внимание на физический дискомфорт: зуд, жжение, шелушение или кровоточивость, а также быстрый рост в ширину или высоту.
При появлении этих симптомов визит к врачу откладывать нельзя
Вокруг родинок также существует много мифов. Пурцхванидзе поясняет: механическое повреждение не вызывает рак напрямую, но создает риск инфекции и требует наблюдения.
Еще одно распространенное заблуждение касается загара. Многие считают, что если родинка есть с детства, то солнце ей не страшно. Это опасное заблуждение. Ультрафиолет воздействует на клетки кожи агрессивно, стимулируя выработку меланина и провоцируя деление клеток. Для родинок, особенно атипичных, интенсивное солнечное излучение является одним из главных факторов риска
Виолетта Пурцхванидзе
Кроме того, важно качество, а не количество родинок: угрозу представляют диспластические (неправильной формы) или гигантские образования.
Для контроля за здоровьем рекомендуется ежемесячный самоосмотр. При подозрениях врач проведет дерматоскопию, а при необходимости возьмет биопсию для точного диагноза.
Профилактика заключается в защите от солнца с помощью SPF-кремов и избегании травмирования невусов (например, трения одеждой). Категорически запрещено пытаться самостоятельно удалять или выжигать родинки.
Ранее Виолетта Пурцхванидзе раскрыла правду о причинах развития рака кожи. В первую очередь она развеяла миф о «безопасном загаре».