Онколог перечислила опасные состояния родинки

Родинки (невусы) — это скопления клеток, вырабатывающих пигмент меланин. Они появляются из-за генетики, гормонов и воздействия солнца. Важно отличать безопасные родинки от опасных. О том, как это сделать, «Мосленте» рассказала врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе.

По ее словам, тревожными признаками являются изменение формы или асимметрия, неоднородный цвет, появление черных точек или осветление. Кроме того, стоит обратить внимание на физический дискомфорт: зуд, жжение, шелушение или кровоточивость, а также быстрый рост в ширину или высоту.