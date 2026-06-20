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Опубликовано 20 июня 2026, 07:35
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Онколог раскрыла правду о причинах развития рака кожи

Онколог Пурцхванидзе развеяла миф о безопасном загаре.
Онколог раскрыла правду о причинах развития рака кожи
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе в беседе с «Мослентой» раскрыла правду о причинах развития рака кожи. В первую очередь она развеяла миф о «безопасном загаре».

Так, по словам врача, когда человек находится под палящим солнцем, особенно в полуденные часы, ультрафиолетовые лучи (как естественного, так и искусственного происхождения в соляриях) проникают в глубокие слои кожи. Они вызывают мутации в клетках, заставляя их бесконтрольно делиться. Со временем эти измененные клетки накапливаются, формируя опухоль.

Особенно коварно то, что вред от солнца имеет свойство накапливаться годами. Даже если ожог заживет, микроповреждения в генетическом коде остаются. Регулярное пребывание на открытом солнце, солнечные ожоги в детстве и подростковом возрасте, а также увлечение соляриями создают эффект снежного кома, многократно повышая риск развития базальноклеточного, плоскоклеточного рака и меланомы в будущем

Виолетта Пурцхванидзе

Генетика: где заканчивается судьба и начинается профилактика

Здесь доктор сразу расставляет акценты: рак кожи не является строго наследственным заболеванием в привычном понимании (как, например, некоторые редкие генетические синдромы).

Генетика здесь работает не как приговор, а как предрасположенность. Это значит, что по наследству могут передаваться не сами раковые клетки, а особенности строения кожи или сбои в работе определенных генов, которые делают организм уязвимым перед внешними факторами, объяснила Пурцхванидзе.

Например, светлая кожа, голубые глаза, рыжие или светлые волосы — это не болезнь, а генетическая особенность. У таких людей вырабатывается меньше защитного пигмента меланина, поэтому их кожа страдает от ультрафиолета гораздо сильнее. Аналогичная ситуация складывается при альбинизме или пигментной ксеродерме — редких наследственных заболеваниях, при которых кожа практически лишена естественной защиты и требует строжайшей изоляции от солнца.

Другие враги кожи: что еще может спровоцировать опухоль

Помимо солнца и генетики, существует ряд других факторов риска, которые могут стать спусковым крючком для развития заболевания:

  • Кожа, ослабленная хроническими воспалениями, рубцами от ожогов или постоянными травмами, становится уязвимой зоной. Организм пытается восстановить поврежденные участки, и в этом процессе могут произойти сбои. Особенно опасны рубцы от сильных ожогов: они создают локальную зону риска.

  • Контакт с определенными химическими веществами (мышьяк, алюминий, никель, соединения хрома, каменноугольная смола) также способен спровоцировать мутации. Сюда же можно отнести некоторые медицинские процедуры, например, длительное лечение псориаза комбинацией ультрафиолета и определенных препаратов.

  • Состояние иммунной системы играет критически важную роль. Если защитные силы организма ослаблены (из-за ВИЧ, приема иммунодепрессантов или хронических заболеваний), иммунный надзор за мутирующими клетками ослабевает, и риск онкологии возрастает.

Не стоит забывать и о вредных привычках. Курение, например, статистически связано с повышенным риском развития плоскоклеточного рака кожи

В заключение онколог порекомендовала обратить внимание на следующие факторы:

Изменение формы и цвета. Любое образование, которое начинает расти, менять оттенок или терять симметрию, требует немедленного внимания.

Незаживающие ранки. Язва или эрозия, которая не затягивается в течение нескольких недель, — тревожный сигнал.

Необычные ощущения. Зуд, жжение, болезненность в области родинки или нового пятна — повод для визита к врачу.

Структура поверхности. Появление корочек, шелушение, мокнутие или кровоточивость — признаки, которые нельзя оставлять без внимания.

Ранее онколог подробно рассказала о пятнах на теле и предупредила об опасности меланомы.

Автор:Анастасия Алимпиева
  1. Moslenta.ru/
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