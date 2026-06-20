Онколог раскрыла правду о причинах развития рака кожи

Генетика: где заканчивается судьба и начинается профилактика

Здесь доктор сразу расставляет акценты: рак кожи не является строго наследственным заболеванием в привычном понимании (как, например, некоторые редкие генетические синдромы).

Генетика здесь работает не как приговор, а как предрасположенность. Это значит, что по наследству могут передаваться не сами раковые клетки, а особенности строения кожи или сбои в работе определенных генов, которые делают организм уязвимым перед внешними факторами, объяснила Пурцхванидзе.

Например, светлая кожа, голубые глаза, рыжие или светлые волосы — это не болезнь, а генетическая особенность. У таких людей вырабатывается меньше защитного пигмента меланина, поэтому их кожа страдает от ультрафиолета гораздо сильнее. Аналогичная ситуация складывается при альбинизме или пигментной ксеродерме — редких наследственных заболеваниях, при которых кожа практически лишена естественной защиты и требует строжайшей изоляции от солнца.

Другие враги кожи: что еще может спровоцировать опухоль

Помимо солнца и генетики, существует ряд других факторов риска, которые могут стать спусковым крючком для развития заболевания: