Иммунолог назвал опасное последствие омикрон-штамма

Омикрон-штамм коронавируса может привести к повреждению сосудов, в том числе у пациентов, переболевших бессимптомно. Опасное последствие заболевания назвал иммунолог Владимир Болибок в интервью радиостанции Sputnik.

Медик подчеркнул, что протекание болезни в легкой форме не исключает возможные будущие осложнения. Нарушения в работе свертываемости крови могут возникнуть у каждого перенесшего вирус, однако чаще всего тромбоз развивается у пожилых людей. «Уже после того, как пройдут температура и симптоматика острой респираторной вирусной инфекции, могут начинаться осложнения», — предупредил врач.

Симптомами повреждения сосудов Болибок назвал судороги мышц, отеки на ногах, появление венозной сетки и боль в конечностях. Кроме того, на тромбоэмболию легочной артерии может указывать внезапно появившийся после ковида кашель.

По словам эксперта, нарушение кровообращения может привести к ухудшению зрения. «Появляется тромбоз сетчатки глаза. Часто пациенты жалуются на боль в глазах, на то, что не наводится резкость, появляются пятна. Этот симптом был очень характерен для дельта-штамма, но при омикроне он тоже встречается достаточно часто», — пояснил он.

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