Названо самое опасное зимнее развлечение

Самое опасное зимнее развлечение назвала «Мосленте» внештатный педиатр Министерства здравоохранения Московской области, директор Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) Нисо Одинаева. По ее словам, это катание на тюбинге.

Главная опасность «ватрушек» и тюбингов состоит в неконтролируемости спуска на них, заявила Одинаева. «Санки или лыжи требуют навыка, умения ими пользоваться, но гарантируют управление движением. То есть, куда захотел — туда и поехал, а еще и вовремя остановился. "Ватрушка" в движении на спуске подчиняется только силам природы и никогда не может остановиться по воле хозяина», — объяснила врач.

Опасными последствиями популярной зимней забавы педиатр назвала различные травмы, в том числе повреждения позвоночника. «"Ватрушка" хороша для неспешной прогулки с ребенком в парке, да и то — недолго, поскольку положение тела "в яме" некомфортно для ребенка. На горке лучше предпочесть тюбингу санки, но и в этом случае необходимо провести с ребенком занятия по безопасности», — посоветовала она.

Ранее об опасности тюбингов и снежков напомнил главный врач частной клиники Сергей Хомяков. По словам доктора, 30 процентов посетителей травмпунктов зимой обращаются за медицинской помощью после катания на ватрушках.