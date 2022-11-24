Люди
17:04, 24 ноября 2022
1 мин.

Названо самое опасное зимнее развлечение

Названо самое опасное зимнее развлечение
Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Самое опасное зимнее развлечение назвала «Мосленте» внештатный педиатр Министерства здравоохранения Московской области, директор Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) Нисо Одинаева. По ее словам, это катание на тюбинге.

Главная опасность «ватрушек» и тюбингов состоит в неконтролируемости спуска на них, заявила Одинаева. «Санки или лыжи требуют навыка, умения ими пользоваться, но гарантируют управление движением. То есть, куда захотел — туда и поехал, а еще и вовремя остановился. "Ватрушка" в движении на спуске подчиняется только силам природы и никогда не может остановиться по воле хозяина», — объяснила врач.

Опасными последствиями популярной зимней забавы педиатр назвала различные травмы, в том числе повреждения позвоночника. «"Ватрушка" хороша для неспешной прогулки с ребенком в парке, да и то — недолго, поскольку положение тела "в яме" некомфортно для ребенка. На горке лучше предпочесть тюбингу санки, но и в этом случае необходимо провести с ребенком занятия по безопасности», — посоветовала она.

Ранее об опасности тюбингов и снежков напомнил главный врач частной клиники Сергей Хомяков. По словам доктора, 30 процентов посетителей травмпунктов зимой обращаются за медицинской помощью после катания на ватрушках.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.