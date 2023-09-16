Кинолог назвал самое опасное заболевание для собаки

При укусе инвазированного клеща вместе с его слюной в кровоток животного попадает и возбудитель заболевания. Оказываясь в организме питомца, гемопаразит Babesia canis начинает активно разрушать красные клетки крови (эритроциты), что приводит к развитию анемии, а затем пироплазмоза.

Из-за этого, по словам эксперта, происходит интоксикация организма, почки и печень начинают работать в усиленном режиме, увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.