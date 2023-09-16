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09:18, 16 сентября 2023
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Кинолог назвал самое опасное заболевание для собаки

Кинолог Голубев назвал пироплазмоз самым опасным для собаки заболеванием .

Кинолог назвал самое опасное заболевание для собаки
Фото: Emy Nguyen / Unsplash

Пироплазмоз назвал в беседе с «Мослентой» самым опасным заболеванием для собаки президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Если промедлить с началом лечения и позволить организму самостоятельно справляться с недугом, собака может погибнуть. Поэтому очень важно своевременно обрабатывать питомца от клещей, осматривать животное после каждой прогулки и внимательно следить за состоянием собаки, если обнаружили на ней клеща

Владимир Голубев

президент РКФ

При укусе инвазированного клеща вместе с его слюной в кровоток животного попадает и возбудитель заболевания. Оказываясь в организме питомца, гемопаразит Babesia canis начинает активно разрушать красные клетки крови (эритроциты), что приводит к развитию анемии, а затем пироплазмоза.

Из-за этого, по словам эксперта, происходит интоксикация организма, почки и печень начинают работать в усиленном режиме, увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.

Это может вызвать панкреатит и даже ишемическое поражение мозга.

Симптомы пироплазмоза:

  • сильная жажда;
  • отказ от еды;
  • высокая температура;
  • бледность или желтушность слизистых;
  • понос, рвота;
  • одышка;
  • собака вялая, неактивная;
  • моча приобрела красный, коричневый или черный оттенок.

Самый надежный способ защиты — это профилактика. Голубев советует регулярно обрабатывать собаку средствами защиты от кровососущих. На рынке представлено множество разных средств: от ошейника и капель на холку, до специальных шампуней и таблеток.

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